Филипп Киркоров показал видео, как впервые вышел на сцену. И молодую Аллу Пугачеву

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22 мая 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Филипп Киркоров и Алла Пугачева, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Филипп Киркоров опубликовал новый пост в Instagram и показал, как выглядел много лет назад. Ровно 35 лет назад, 22 мая 1985 года, певец впервые вышел на профессиональную сцену Московского Театра Эстрады.

Дебютировал Филипп Киркоров с песней Владимира Шаинского "Московские ритмы" и болгарского композитора Тончо Русева "Панаири". Как отметил королдь эстрады, тогда он даже подумать не мог, что через почти 20 лет на этой сцене он будет работать над мюзиклом "Чикаго".

Киркоров рассказал, что с этим залом у него связано еще одно знаменательное событие: "я ещё подростком впервые увидел живой концерт «Женщина, которая поёт»".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 22 Май 2020 в 12:34 PDT