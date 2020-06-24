«Аттракцион на трагедии», трейлер фильма Даниила Козловского «Чернобыль: Бездна» собирает рекордное количество критики и дизлайков

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24 июня 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Вышел первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского, в котором он также сыграл главную роль. Многие критики считают, что это «самоубийство» делать картину о Чернобыльской аварии после cериала HВO, но Козловский говорит, что не боится сравнения.

«У нас принципиально другой взгляд и принципиально другие интонации и вообще пути рассказа этой истории», — отметил он. И кажется зря! Зрители не готовы принимать «дешевую подделку».

«"Бездна"... Удачно назвали. Дно в нашем кинематографе уже давно пробито. Дальше - только бездна...», «Козловский это второй Безруков. В каждом шлаке затычка, осталось сыграть еще боженьку», «Говорят что в первоначальном сценарии планировалось просто два часа показывать только лицо Данилы Козловского, но потом все таки решили добавить немного видов Чернобыля», «Переснимите сцену, где Козловский играет дым, не очень вжился в роль», - ехидно комментируют трейлер зрители и ставят дизлайки.

Скорее всего это не первая кинематографическая спекуляция на трагической теме времен СССР, но что особенно «бесит» зрителей, что она слишком поверхностна. В одном из интервью Александр Роднянский рассказал, что фильм будет значительно отличаться от сериала HBO «Чернобыль»: «Одно дело — сериал для малого экрана. Другое — аттракционный, большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката. В нашем случае это, конечно, аттракцион, ориентированный прежде всего на молодую аудиторию, которая регулярно ходит в кинотеатры". Аттракцион для молодежи? Это цель фильма? Такого зритель не прощает."Веселых "покатушек" на аттракционе одной из самых страшных трагедий 20-го века", - комментируют люди в Сети.