Что означают слова Кристины Асмус «требуют наши сердца»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 июня 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Харламов и Асмус, фото из соцсетей

Как и предполагал шоумен Гарик Харламов, его объявление о разводе с Кристиной Асмус начнут обсуждать.

Шоумен лично объявил о разводе с Кристиной после восьмилетних отношений, опубликовав пост на своих страницах в соцсетях, в том числе в Инстаграм.

Днем ранее в Инстаграм Кристины появилось короткое сообщение: «Требуют наши сердца». Вскоре после заявления Харламова о разводе с женой Асмус начали писать: «Теперь понятно каких перемен... жаль».

Кто-то сожалеет, что пара распалась, а кто-то поддерживает актрису: «Гарик пузо отожрал вот она его и бросила». (Орфография и пунктуация сохранены).

Гарик Харламов сообщил, что бракоразводный процесс уже начался, но не назвал причину развода. Он сказал, что третий не появился, и фильм «Текст» не стал причиной расставания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 21 Июн 2020 в 9:03 PDT