Что означают слова Кристины Асмус «требуют наши сердца»

Как и предполагал шоумен Гарик Харламов, его объявление о разводе с Кристиной Асмус начнут обсуждать.
Шоумен лично объявил о разводе с Кристиной после восьмилетних отношений, опубликовав пост на своих страницах в соцсетях, в том числе в Инстаграм.
Днем ранее в Инстаграм Кристины появилось короткое сообщение: «Требуют наши сердца». Вскоре после заявления Харламова о разводе с женой Асмус начали писать: «Теперь понятно каких перемен... жаль».
Кто-то сожалеет, что пара распалась, а кто-то поддерживает актрису: «Гарик пузо отожрал вот она его и бросила». (Орфография и пунктуация сохранены).
Гарик Харламов сообщил, что бракоразводный процесс уже начался, но не назвал причину развода. Он сказал, что третий не появился, и фильм «Текст» не стал причиной расставания.
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