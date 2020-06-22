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Что означают слова Кристины Асмус «требуют наши сердца»

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Что означают слова Кристины Асмус «требуют наши сердца»
Харламов и Асмус, фото из соцсетей

Как и предполагал шоумен Гарик Харламов, его объявление о разводе с Кристиной Асмус начнут обсуждать.
Шоумен лично объявил о разводе с Кристиной после восьмилетних отношений, опубликовав пост на своих страницах в соцсетях, в том числе в Инстаграм.

Днем ранее в Инстаграм Кристины появилось короткое сообщение: «Требуют наши сердца». Вскоре после заявления Харламова о разводе с женой Асмус начали писать: «Теперь понятно каких перемен... жаль».

Кто-то сожалеет, что пара распалась, а кто-то поддерживает актрису: «Гарик пузо отожрал вот она его и бросила». (Орфография и пунктуация сохранены).

Гарик Харламов сообщил, что бракоразводный процесс уже начался, но не назвал причину развода. Он сказал, что третий не появился, и фильм «Текст» не стал причиной расставания.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

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