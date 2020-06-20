Нелли Кобзон заразилась коронавирусом, вдова певца госпитализирована

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20 июня 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Нелли Кобзон, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон заразилась коронавирусной инфекцией. 69-летнюю женщину госпитализировали. Нелли Михайловна находится под контролем врачей в госпитале Лапино.

По данным "СтарХит", Нелли Кобзон соблюдала все меры предосторожности, ее оберегали, чтобы она не заразилась.

Родные вдовы артиста не понимают, где она смогла заразиться.

Нелли Кобзон после смерти знаменитого мужа занялась деятельностью фонда, который основал Иосиф Кобзон.

Недавно она рассказывала, как переживает смерть единственного сына ее подруга телеведущая Светлана Моргунов. Сын Моргуновой Максим умер от коронавируса в возрасте 52 лет.