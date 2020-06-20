Театральный продюсер рассказал, что Ефремов поднимал руку на женщин: «Сколько он женщин со своим папой изувечил»

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20 июня 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

vlad_zhen/Instagram

Театральный продюсер Валерий Сергеев рассказал, что Михаил Ефремов поднимал руку на женщин, и даже «изувечил». Сергеев участвовал в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», в которой обсуждали пьяное ДТП, совершенное Ефремовым-младшим.

В студии собрались люди, кто знает Михаила с его детства, и родственники погибшего в аварии Сергея Захарова.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит реальный тюремный срок. Он находился за рулем своего джипа в алкогольном состоянии.

Актер Владимир Долинский, прошедший тюрьму, заявил, что Михаил Ефремов не перенесет тюрьмы. Он считает, что Ефремов не переживет тюрьму. Многие возмущаются, как могли друзья Ефремова допустить, чтобы он сел пьяным за руль.

Продюсер Валерий Сергеев рассказал, что Ефремов пьет очень давно и уже стал хроническим алкоголиком, да еще поднимал руку на женщин.

По словам продюсера, все началось 30 лет. Сергеев вспомнил, как 20 лет назад Галина Борисовна Волчек назначила Михаила Ефремова худруком молодежного театра «Современник», а он устроил пьяные гастроли в Сочи в 1991 году, и все были свидетелями этих знаменитых пьянок. На эмоциях продюсер сказал: «Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин!»