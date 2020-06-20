Сын Михаила Ефремова обратился к семье погибшего в ДТП

Сын Михаила Ефремова Никита обратился к семье погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова и выразил свои соболезнования. Никита Ефремов пожелал мужества всем, кого затронула произошедшая трагедия.
«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова», - написал Никита в соцсети. Он подчеркнул, что сильно переживает из-за случившегося. Также молодой человек добавил, что любит своего отца. «Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», - обратился он к Михаилу Ефремову.
Ранее адвокат семьи Сергея Захарова объяснил, почему родные погибшего отказываются брать у деньги у актёра, виновного в ДТП.