Сын Михаила Ефремова обратился к семье погибшего в ДТП

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20 июня 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил и Никита Ефремовы. Фото: соцсети

Сын Михаила Ефремова Никита обратился к семье погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова и выразил свои соболезнования. Никита Ефремов пожелал мужества всем, кого затронула произошедшая трагедия.

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова», - написал Никита в соцсети. Он подчеркнул, что сильно переживает из-за случившегося. Также молодой человек добавил, что любит своего отца. «Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», - обратился он к Михаилу Ефремову.

Ранее адвокат семьи Сергея Захарова объяснил, почему родные погибшего отказываются брать у деньги у актёра, виновного в ДТП.