Поклонники едва узнали молодую Шэрон Стоун на архивном снимке

Всемирно известная американская актриса Шэрон Стоун поделилась архивной черно-белой фотографией. Поклонники знаменитости едва узнали в юной девушке в очках звезду фильма "Основной инстинкт".
На фото темноволосая Шэрон позирует в белой водолазке с крестиком на шее и в очках с массивной оправой. Актриса пояснила, что снимок был сделан во время ее участия в постановке "Звуки музыки".
Многие не сразу узнали в этой юной скромной девушке яркую блондинку. Пользователь @xxibdc признался, что перепутал Шэрон с другой актрисой – Дайан Китон. Фолловер @lynnlou57 написал: "Хиллари Клинтон?". Пользователь @aviddavidson908 заметил, что Стоун выглядела в юности "совсем по-другому".
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