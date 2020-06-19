Поклонники едва узнали молодую Шэрон Стоун на архивном снимке

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19 июня 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Шэрон Стоун, John Milner/ZUMAPRESS.com

Всемирно известная американская актриса Шэрон Стоун поделилась архивной черно-белой фотографией. Поклонники знаменитости едва узнали в юной девушке в очках звезду фильма "Основной инстинкт".

На фото темноволосая Шэрон позирует в белой водолазке с крестиком на шее и в очках с массивной оправой. Актриса пояснила, что снимок был сделан во время ее участия в постановке "Звуки музыки".

Многие не сразу узнали в этой юной скромной девушке яркую блондинку. Пользователь @xxibdc признался, что перепутал Шэрон с другой актрисой – Дайан Китон. Фолловер @lynnlou57 написал: "Хиллари Клинтон?". Пользователь @aviddavidson908 заметил, что Стоун выглядела в юности "совсем по-другому".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 18 Июн 2020 в 3:10 PDT