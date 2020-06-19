Певица Ольга Серябкина показала фото в откровенном бикини на природе

Российская певица Ольга Серябкина решила провести жаркие деньки на свежем воздухе, нежась под лучами яркого солнца. При этом знаменитость не отказалась от соблазна показать поклонникам новый раздельный купальник и стройную фигуру.
35-летняя певица разместила снимок, на котором позирует в красном раздельном бикини с одной бретелей на фоне водоем в лесу, прикрывая еле заметные плавки руками. Свой образ Серябкина дополнила стильными очками и «дерзким» цветом помады.
Подписчики с восторгом восприняли новый образ знаменитости, осыпав ее многочисленными комплиментами: «Фото крутое, подумал, что вы голая сначала», «Как всегда, прекрасна», «Воу воу воу. Горячо».
Ранее внешний вид Николая Расторгуева взволновал поклонников.
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