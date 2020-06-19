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Певица Ольга Серябкина показала фото в откровенном бикини на природе

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Ольга Серябкина показала фото в откровенном бикини на природе
фото: Ольга Серябкина, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российская певица Ольга Серябкина решила провести жаркие деньки на свежем воздухе, нежась под лучами яркого солнца. При этом знаменитость не отказалась от соблазна показать поклонникам новый раздельный купальник и стройную фигуру.

35-летняя певица разместила снимок, на котором позирует в красном раздельном бикини с одной бретелей на фоне водоем в лесу, прикрывая еле заметные плавки руками. Свой образ Серябкина дополнила стильными очками и «дерзким» цветом помады.

Подписчики с восторгом восприняли новый образ знаменитости, осыпав ее многочисленными комплиментами: «Фото крутое, подумал, что вы голая сначала», «Как всегда, прекрасна», «Воу воу воу. Горячо».

Ранее внешний вид Николая Расторгуева взволновал поклонников. 

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Публикация от Ольга Серябкина (@seryabkina)

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