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Цискаридзе призвал перестать «доводить» «оступившегося» Ефремова

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Цискаридзе призвал перестать «доводить» «оступившегося» Ефремова
Николай Цискаридзе. Фото: соцсети

Николай Цискаридзе высказался в защиту Михаила Ефремова. Танцор отметил, что не умаляет вины актера, но призывает людей перестать «доводить до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова».

Ректор Академии русского балета им. Вагановой подчеркнул, что лично не является другом актера и считает произошедшее трагедией. Цискаридзе выразил соболезнования родным и близким погибшего Сергея Захарова и заявил, что «полностью разделяет их праведный гнев».

При этом танцор призвал людей перестать давить на Ефремова. «Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищное моральное состояние у него на душе - осознавать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств», - призвал артист.

АБ

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