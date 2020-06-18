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Филипп Киркоров ответил десантникам: «Я актер. Я исполнял свою роль»

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров ответил десантникам: «Я актер. Я исполнял свою роль»
Ф. Киркоров, кадр видео

Певец Филипп Киркоров возмутил десантников, снявшись в видео образе военнослужащего ВДВ, в тельняшке и голубом берете. Претензии по поводу ролика высказал генерал Владимир Шаманов и ветеран Афганистана Владимир Кошелев.

Ветеран-афганец даже якобы пригрозил королю российской эстрады, о чем написали СМИ. Артист, комментируя новости о поступающих в его адрес угрозах от десантников из-за видео, в интервью телеканалу «360» заявил, что не испугался слов военных.

«Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль», - объяснил Филипп Киркоров. По словам артиста, он снялся в пародии на самого себя, а не на десантников. Киркоров объяснил, что в ролике показано, что певцу образ десантника не подходит.  Певец считает, что предъявлять претензии нужно режиссерам видео и организаторам съемок, а не ему. 

Киркоров рассказал, что лично ему никто не угрожал. Он не услышал никаких угроз, так как сидит дома с детьми в самоизоляции, никуда не выходит и не выезжает.

ИЧ

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