Филипп Киркоров ответил десантникам: «Я актер. Я исполнял свою роль»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 июня 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Ф. Киркоров, кадр видео

Певец Филипп Киркоров возмутил десантников, снявшись в видео образе военнослужащего ВДВ, в тельняшке и голубом берете. Претензии по поводу ролика высказал генерал Владимир Шаманов и ветеран Афганистана Владимир Кошелев.

Ветеран-афганец даже якобы пригрозил королю российской эстрады, о чем написали СМИ. Артист, комментируя новости о поступающих в его адрес угрозах от десантников из-за видео, в интервью телеканалу «360» заявил, что не испугался слов военных.

«Кто-то играет убийц, кто-то милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль», - объяснил Филипп Киркоров. По словам артиста, он снялся в пародии на самого себя, а не на десантников. Киркоров объяснил, что в ролике показано, что певцу образ десантника не подходит. Певец считает, что предъявлять претензии нужно режиссерам видео и организаторам съемок, а не ему.

Киркоров рассказал, что лично ему никто не угрожал. Он не услышал никаких угроз, так как сидит дома с детьми в самоизоляции, никуда не выходит и не выезжает.