Ветеран Афганистана пригрозил Киркорову, изобразившему в тельняшке и голубом берете десантника

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17 июня 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Ф. Киркоров, кадр видео

Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев возмутился видео, в котором певец Филипп Киркоров снялся в образе десантника, нарядившись в тельняшку и голубой берет.

Ветеран Афганистана назвал ролик "святотатством". Кошелев заявил, что он не потерпит издевательства над военной формой и символами. В интервью телеканалу "360" афганец пригрозил певцу Филиппу Киркорову. Кошелев подчеркнул, что писать жалобы на артиста десантники не станут, но и терпеть не станут. По его словам, это не первая подобная попытка, "ребята все лезут и лезут".

"Это терпеть больше нельзя. Хватить с ним сюсюкаться. Пусть боится", - сказал ветеран-афганец Владимир Кошелев.

Ранее видео Киркорова в образе десантника возмутило бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, назвавшего сюжет отвратительным и призвал исполнителя удалить видео "для своего же блага".