Волочкова «устроила праздник» для генерала МЧС. Супруга силовика все узнала из Instagram балерины и ей это не понравилось

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 июня 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: cоцсети

Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что жить на широкую ногу ей позволяют богатые любовники, правда она всегда добавляет, что все это она «заработала» собственным трудом. И мы искренне верим, что это правда, с той лишь разницей, что трудовые будни у всех разные.

Настя за немалые деньги создает праздник. Вот и недавно она была замечена в загородном доме действующего генерала МЧС в тот момент, когда его гражданская жена поссорилась с благоверным и покинула имение. Национальное сокровище – чудо-балерина как в мультике про «Трех медведей», потрогала всё хозяйское богатство. Садилась на шпагаты в семейном Лексусе, крутила обруч супруги и тусовалась в шубе в +30 в местной теплице. И все это буйство радости Волочкова вывалила в свой Instagram и «спалилась».

Жена генерала рассвирепела не хуже той медведицы, которой не понравилось, что кто-то чужой пил из ее чашки. Чем закончилась «сказка про невоспитанную балерину» не известно, но по информации инсайдеров «Курятника», за компанию Анастасия получила от генерала 10 000 евро, а вот он – головомойку от жены и поход к семейному доктору....из-за несоблюдение социальной дистанции.