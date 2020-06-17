Наташа Королева поделилась, какой бизнес они потеряли с мужем из-за коронавируса

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 июня 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Наташа Королева, фото vk.com/club635592

Певица Наташа Королева рассказала, какие изменения произошли в ее жизни из-за распространения коронавирусной инфекции. По признанию артистки, они с мужем Сергеем Глушко, известным как стриптизер Тарзан, потеряли свой бизнес. Супруги закрыли свои салоны красоты и спортзал и уже не откроются.

Королева не сильно огорчена, не убита горем. Наташа считает, что самое главное - все е близки люди живы и не заразились этой опасной инфекцией.

Наташа в период самоизоляции 31 мая отметила день рождения, певице исполнилось 47 лет. Это тоже был необычный праздник. "Ника­ких концертов, ужинов в ресторане, поездок за границу — как бывало 31 мая в прежние годы", - рассказала Королева. По ее рассказу, на даче в Крекшино собрался узкий круг друзей и соседей. Наташа предусмотрительно убедилась, что у гостей никто из близких коронавирусом не болел. Мама Наташи живет в Майми. Королева поговорила в свой день рождения с мамой Людой по скайпу.

Иосиф Пригожин выдвинул идею создать профсоюз музыкантов России