Пригожин выдвинул идею создать профсоюз музыкантов: «Нужен профсоюз, должна быть централизация»

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12 июня 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

И. Пригожин и Валерия, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Музыкальный продюсер, супруг известной певицы Валерии Иосиф Пригожин выдвинул идею создать профсоюз музыкантов России. По мнению Пригожина, профсоюз позволит сформировать единые условия труда и защищать права артистов.

Продюсер знает, как тяжело что-то организовать. Пригожин рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" о своей попытке создать саморегулируемую организацию. «Мы пытались сделать саморегулируемую организацию. В администрации президента начали работать над этим проектом, и первое чтение мы прошли. Но вы не представляете, всех собак спустили на меня. Все подумали, что я нашёл для себя площадку для наживы. Но это чистая ложь», - рассказал Пригожин. Он отметил, что в современной России нет ни одного такого объединения, к которому бы всё стекалось центрально, и были бы выработаны единые правила игры, условия труда.

«У нас цеха-то нет, у нас лебедь, рак и щука. Ни фонда, ни профсоюза, ничего вообще, что бы нас объединяло. Нас объединяли какие-то концерты, фестивали», - поделился Иосиф Пригожин.

Пригожин ранее рассказал о желании и готовности возглавить фонд поддержки артистов. Он готов заниматься этим и работать бесплатно.