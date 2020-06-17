Пригожин отреагировал на слова Бони о «криворуких алкоголиках и нищебродах»

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17 июня 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова телеведущей Виктории Бони о том, что в России на МРОТ живут только «криворукие алкоголики и нищеброды».

Пригожин признал, что в России действительно есть люди, страдающие от алкоголизма, но не нужно считать таковыми всех россиян. «Коронавирус, что ли, на всех так влияет? Я просто в шоке от таких высказываний… Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию?» - заявил продюсер.

Он призвал людей не реагировать на слова ведущей, чтобы таким образом не создавать ей «лишний пиар».