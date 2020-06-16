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Боня заявила, что на МРОТ в России живут только «алкоголики и нищеброды»

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Боня заявила, что на МРОТ в России живут только «алкоголики и нищеброды»
Виктория Боня. Фото: соцсети

Телеведущую Викторию Боню возмутило, что в России государство повышает минимальный размер оплаты труда. По мнению звезды, на МРОТ живут только алкоголики и лентяи, которым лень зарабатывать.

«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново … И потом ничего не делают, просто люди ленятся. Зачем им что-то делать? … Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков» - заявила Боня в соцсети.

Она заявила, что если реальная стоимость работы 10 тысяч рублей, то именно столько за нее и нужно платить. По словам телезвезды, в первую очередь необходимо поддерживать предпринимателей, у которых в период эпидемии коронавируса бизнес остановился.

АБ

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