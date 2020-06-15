Из-за коронавируса решили перенести «Оскар»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июня 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Оскар. Фото: pixabay.com

Организаторы «Оскара» заявили, что в 2021 году вручение кинопремии пройдет на два месяца позже, чем обычно. Таким образом Американская киноакадемия пошла на встречу компаниям, которые из-за коронавируса не могут вовремя закончить фильмы.

Отмечается, что вручение «Оскара» в следующем году состоится не 28 февраля, как планировалось, а 25 апреля. «Срок рассмотрения заявки на получение премии «Оскар» был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года», - сказано в сообщении.