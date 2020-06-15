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Пелагея не смогла развестись с Телегиным - суд «заминировали»

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Пелагея не смогла развестись с Телегиным - суд «заминировали»
Иван Телегин, Пелагея и дочь. Фото: соцсети

Суду пришлось перенести заседание о расторжении брака певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина из-за сообщения о минировании здания. В понедельник, 15 июня, должна была состояться беседа, во время которой планировалось выбрать дату основного заседания.

Документы на развод Пелагея подала 27 мая, иск зарегистрировали в Никулинском районном суде. При этом решение о расставании супруги приняли в конце прошлого года. Телегин и Пелагея заявили о намерении разделить имущество без помощи юристов. Таким образом, певице достанется квартира в столице, а хоккеисту – особняк. Трехлетняя дочка останется жить с матерью.

АБ

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