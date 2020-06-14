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В Ницце выставили на продажу виллу знаменитого актёра, который сыграл Джеймса Бонда

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Ницце выставили на продажу виллу знаменитого актёра, который сыграл Джеймса Бонда

В Ницце выставили на продажу виллу знаменитого актёра Шона Коннери, который сыграл Джеймса Бонда. Шестиэтажная вилла "агента 007" площадью тысячу квадратных метров расположена на возвышенности с видом на Средиземное море и находится в 30 минутах езды от Канн и Монако.

Просторный участок, на котором находится пейзажный бассейн, занимает пять тысяч квадратных метров. В особняке есть восемь спален с панорамными окнами, спа, тренажерный зал, а также большая кладовая для хранения посуды. Интерьер выполнен в стиле ар-деко. В вестибюле установлена лестница, выполненная в стиле «бель-эпок». Кроме того, можно воспользоваться лифтом, украшенном цветами и узорами на железном корпусе.

Стоимость виллы знаменитого актера 30 миллионов евро.

БИ

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