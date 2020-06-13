«90% это шлак. На сцену выходит кто угодно», Иосиф Пригожин об «упадке» в современной российской попсе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 июня 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Борец за нравственность и безбедную жизнь для артистов Иосиф Пригожин посетовал, что современная российская попса превратилась из искусства в бизнес и теперь на сцену может выйти, кто угодно и петь, о чем угодно.

«Очень много стало музыкантов, очень много стало музыки, я вообще не могу отличить азербайджанский рэп сегодня от какого-либо другого, их просто такое количество артистов, можно запутаться. Это перестало быть профессией и стало бизнесом. Предположим, Валерия окончила академию музыки имени Гнесиных. Невозможно было без института выйти на сцену, а сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки», - заявил он на радо «Говорит Москва».

Он считает, что на современной поп-сцене сейчас упадок. Но продюсер забывает, что так было всегда и во время его бурной молодости тоже. Но вряд ли кто-то всерьез будет считать «Мираж», «Блестящих» или «ВИАГру» искусством.

Ранее Иосиф Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону. Продюсер уверен, что публичные выступления должны сопровождаться «энергетическим обменом» между зрителем и артистом.