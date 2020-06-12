Николай Басков во время самозоляции придерживался диеты и сильно похудел

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12 июня 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Басков, фото из Вконтакте

Певец Николай Басков сильно похудел за два месяца самоизляции. Изменившуюся фигуру артист продемонстрировал в студии шоу «Вечерний Ургант». Телеведущий Иван Ургант не поверил знаменитому «натуральному блондину», что можно так быстро скинуть вес.

Ургант предположил, что Басков похудел «нечестным» путём, воспользовался услугами пластических хирургов, откачал жир в клинике. Николай Басков напомнил Ивану: «Клиники же закрыты были!» и оправдался: «Я ничего не отсасывал».

Артист уверяет, что похудел благодаря правильному питанию и хорошему сну. Также самоизоляция повлияла на голос певца, голос Баскова полностью восстановился.

Умудрился похудеть и Филипп Киркоров. А вот не все знаменитые женщины смогли удержаться от соблазнов и держать форму во время самоизоляции. Поправились певица Любовь Успенская и актриса, многодетная мама Мария Кожевникова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 11 Июн 2020 в 2:42 PDT