Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

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11 июня 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Андреева с мужем, фото: Vladimir Lukjanov, globallookpress.com

Телеведущая Екатерина Андреева похвалилась своим умным и красивым мужем. Андреева замужем за Душаном Перовичем более 30 лет. Пара любит путешествовать. Обычно телеведущая выкладывала в соцсети только свои фото. Можно было предположить, что знаменитость скрывает супруга.

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. "А что мужчины думают о нас? Спросила мужа. Ответ: ты мое топливо. Задача: чтоб оно было кондиционным, чистым, не разведенным всякими гоняшками, типа ругань, зависть, подавление, жадность, унижение, нежелание давать развиваться. Иначе, говорит, не взлечу", — подписала фото женщина. Андреева написала пост по поводу интеллекта и генов мужчин и женщин.

"Унаследовать интеллект мужчина может только от своей матери, который она, в свою очередь, унаследовала от своего отца...". - написала она и сделала про своего мужа заключение: "Вывод-у него точно умная мама". "С генетикой не поспоришь", - заметили фолловеры.

Поклонники одарили 57-летнюю Андрееву и ее мужа комплиментами: "Оба суперские, красивые с мужем", "Импозантный мужчина, вы — вне конкурса!, "Катя, ваш муж красив, как Бог! В нем столько спокойствия, силы, мужественности, элегантности".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 10 Июн 2020 в 8:41 PDT