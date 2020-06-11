Галкин прокомментировал информацию об обращении Пугачевой за госпомощью

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11 июня 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Галкин, Алла Пугачева, Фото: соцсети

Пародист Максим Галкин и певица Алла Пугачева накопили достаточно средств, чтобы не работать во время пандемии коронавируса и в помощи не нуждаются. Об этом юморист заявил в своем instagram.

Галкин опроверг наличие у певицы турфирмы, которой якобы потребовалась господдержка. Он добавил, что они с женой, наоборот, стараются помочь тем, кто остался без заработков.

"Ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае?" – недоумевает Максим. "Журналисты, не плодите фейк!", - попросил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 11 Июн 2020 в 1:04 PDT