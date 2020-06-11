Галкин прокомментировал информацию об обращении Пугачевой за госпомощью

Пародист Максим Галкин и певица Алла Пугачева накопили достаточно средств, чтобы не работать во время пандемии коронавируса и в помощи не нуждаются. Об этом юморист заявил в своем instagram.
Галкин опроверг наличие у певицы турфирмы, которой якобы потребовалась господдержка. Он добавил, что они с женой, наоборот, стараются помочь тем, кто остался без заработков.
"Ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае?" – недоумевает Максим. "Журналисты, не плодите фейк!", - попросил он.
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