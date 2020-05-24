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Галкин поделися забавным роликом с подпевающим ему сыном: «Мы с Гариком в июле 2015»

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Галкин поделися забавным роликом с подпевающим ему сыном: «Мы с Гариком в июле 2015»
Фото: Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, Instagram

Известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин показал небольшой видеоролик, на кадрах которого пытается спеть с маленьким Гариком дуэтом. По его словам, запись сделана 5 лет назад.

Максим Галкин любит порадовать общественность забавными кадрами из жизни своих детей Лизы и Гарика. Кроме того, у юных наследников уже образовалась своя «толпа фанатов».

На этот раз супруг Примадонны показал кадры, на которых поет песню «Голубой вагон» из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена», и просит малыша продолжить строчку. Гарик громко смеется и улыбается на просьбу отца, а потом все-таки подпевает ему.

«Ааа! Какое же чудо», «Какие два кудряша. Здоровья вам и вашей семье!», «Ой, какой сладкий! Детки растут, а вы Максим молодеете», - прокомментировали восторженные поклонники.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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БА

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