Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили

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22 мая 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Надежда Михалкова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Популярная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили. Нине 21 мая исполнилось девять лет. Ее брат Ваня ровно на два года младше.

Надежда нечасто балует поклонников показами своих наследников, иногда только публикует их фото со спины. Но на днях актриса в честь их дня рождения опубликовала фотографию Нины и Вани, где они катаются на лошадках, держась за руки.

"Как в вашей семье удалось родить детей в одну дату? Очень удобно получилось, талант во всем!", "Желаю крепкого здоровья, счастливой судьбы! И маме их тоже!", "Пусть всегда так будет, как на фото: счастье, улыбка - и рука об руку", - пишут в комментариях.

Надежда Михалкова и Резо Гигиенишвили развелись два года назад после семилетнего брака и рождения двоих детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 21 Май 2020 в 12:21 PDT