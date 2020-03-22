Надежда Михалкова поделилась воспоминанием о знакомстве и разводе с Резо Гигиенишвили

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22 марта 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Надежда Михалкова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса Надежда Михалкова и Резо Гигиенишвили развелись в 2017 году после семилетнего брака и рождения двоих детей. После развода дети живут в Москве с мамой, папа принимает активное участие в воспитании дочери Нины и сына Ивана.

Надя Михалкова все время после расставания с Резо хранила молчание, не давала интервью по этому поводу. Вероятно, время расставило все по своим местам, и младшая дочь Никиты Сергеевича Михалкова поделилась, как познакомилась с Резо, и как она расстались.

28-летний режиссер познакомился с 23-летней Михалковой после развода с певицей, участницей проекта «Фабрика звезд» Настей Кочетковой. Многие тогда решили, что Надя увела мужчину из семьи. У Резо тогда уже росла дочь. По словам Михалковой, говорили много ерунды, и про увод Резо, и про то, что его не приняли ее родители. Но Надя призналась, что ее мать и отец переживали из-за их романа.

Она сильно переживала, когда Гигиенишвили принял решение придти в дом Михалковых и объявить о том, что они начинают жить вместе. Как рассказала Надя, состоялся разговор отца с Резо, и все было хорошо. Они поженились. Венчались в Грузии.

После рождения дочки Нины у Надежды были переживания, что она не снимается, остается без работы, в кино приглашают молодых актриса, пока она катает коляску. В шоу «Ещенепознер» Надя призналась, что тогда пережила родовую депрессию.

Сын Ваня родился через два года. Сейчас Надя трогательно рассказывает о своих детях в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova)8 Мар 2020 в 1:33 PDT

У них уже было двое детей. Пошли слухи, что Михалкова подала на развод с Гигинешвили.

Ни один развод не дается легко.

Надежда сделала все, чтобы при разводе не пострадали дети. Она убеждена, что у детей должны быть мама и папа. «Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения».