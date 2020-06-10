Андрей Норкин тяжело переживает смерть жены Юлии: «Очень коротко: пусть докажут измену»

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10 июня 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтахХит

Юлия и Андрей Норкины, фото из соцсети

Телеведущий Андрей Норкин тяжело переживает смерть своей жены Юлии. Они прожили вместе почти 30 лет.

Для Норкина Юлия была самым близким человеком. 51-летний мужчина похоронил свою маму, когда был совсем молодым.

«30 лет назад я похоронил маму. Хотя это разные потери и разные временные промежутки, конечно», — сказал он.

Сейчас Норкин не находит себе места. У него четверо детей и двое внуков. Двоих мальчиков они с Юлией усыновили.

После смерти Юлии Норкиной пошли слухи в соцсетях, что радиоведущей изменил муж.

Норкин уверяет, что они с женой жили душа в душу, он даже не думал изменять любимой жене. «Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?» — заявил Андрей Норкин на обвинения хейтеров.

Мужчина надеется, что время как-то залечит его душевные раны.

Юлия Норкина умерла 4 июня. Об этом вдовец написал в соцсети 5 июня. «Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей».

Многие пользователи сети поддерживают овдовевшего Норкина.