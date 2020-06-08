Яна Рудковская зажгла с «Пухляшом» в отсутствие мужа

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8 июня 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Яна Рудковская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пока Евгений Плющенко тренирует фигуристов в Кисловодске, его супруга Яна Рудковская решила подтянуть свои танцевальные способности. Она показала видео с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш.

"Всем привет, я Дима. Новый тренер по танцам. Я от Евгения Викторовича Плющенко", — сказал Красилов. "Да ты вообще не из этой оперы", — отреагировал Александр, сын Плющенко. Пухляш начал танцевать в свойственной ему манере, тут и Рудковская пустилась в пляс, Гном Гномыч при этом закрыл лицо руками. Потом продюсер поблагодарила талантливого танцора и своего мужа за такого партнёра.

Подписчики оценили пластику Пухляша, многим очень понравилось платьеи Рудковской. Некоторые отметили, что сын похож на маму.

Кстати, танцор Дмитрий Красилов ("Пухляш") из клипа группы Little Big вошел в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 8 Июн 2020 в 8:11 PDT