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«Не дают общаться»: Цымбалюк-Романовская заявила, что не знает о самочувствии Джигарханяна

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

«Не дают общаться»: Цымбалюк-Романовская заявила, что не знает о самочувствии Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: соцсети

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ей практически ничего не известно о его состоянии после госпитализации.

Пианистка призналась, что практически не общается с экс-супругом, а потому никак не может прокомментировать его нахождение в больнице, передает Радио Sputnik. «Мне, к сожалению, третий год о нем ничего не известно. Я очень расстроилась, когда об этом узнала. Единственное, что хочу сказать – это очень тяжело. Будем надеяться, что у него организм столько лет справляется с болезнями», - заявила Цымбалюк-Романовская.

Ранее стало известно, что Армен Джигарханян госпитализирован, несколько месяцев назад он перенес инсульт. Согласно имеющейся информации, врачам пришлось перевести его из кардиологии в реанимацию.

АБ

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