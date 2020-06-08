Марюс Вайсберг прокомментировал слухи о расставании с Натальей Бардо

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8 июня 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Наталья Бардо. Фото: Instagram bardonata

На днях появилась новость о том, что режиссер Марюс Вайсберг и актриса Наталья Бардо расстались. Поводом для подобных слухов послужил ответ Натальи одному из подписчиков в соцсети.

На восторженный комментарий «Какая вы замечательная пара» в сториз Instagram Наталья ответила: «Да мы уже и не пара».

«Когда Наташа могла такое написать? Сейчас мы вместе. Видимо, люди что-то неправильно поняли. Фраза, очевидно, вырвана из контекста. У нас все отлично»,- прокомментировал Вайсберг.

Мужчина отметил: наоборот, у них с Бардо сейчас все гораздо лучше, чем когда-либо.

«Я сейчас, конечно, спрошу у Наташи. Но очевидно, опять кто-то все по-своему интерпретировал»,- заключил он.

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