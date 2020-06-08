Сколько стоит недвижимость Леонтьева и Орбакайте в Майами

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8 июня 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Майами. Фото: pixabay.com

Некоторые отечественные звезды во время пандемии коронавирусной инфекции решили самоизолироваться с максимальным комфортом и отправились в свои заграничные особняки. Удалось выяснить, сколько стоит недвижимость Валерия Леонтьева и Кристины Орбакайте в Майами.

Леонтьев проводит карантин в собственном особняке в Майами, площадь дома составляет 350 квадратных метров. В нем есть все необходимое и даже немного больше: бассейн, сауна и сад. Дом оценивается в 4 миллиона долларов. Отмечается, что это не единственная недвижимость исполнителя на тихоокеанском побережье. Второй особняк стоимостью 2 миллиона долларов Леонтьев сдает.

Жилье в Майами есть и у Кристины Орбакайте, она также вспомнила о жилье во время эпидемии. Рядом с квартирой расположены частный пляж, бассейн и теннисный корт, а из окна открывается вид на океан. За такую жилплощадь Орбакайте пришлось заплатить 3 миллиона долларов.