Лариса Гузеева ответила на критику за отсутствие маски: «адски терпелива, но идиотов терпеть сил и желания нет»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 июня 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Гузеева, фото: Russian Look

Телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, обвинившим ее в появлении без маски и перчаток. Популярная актриса посоветовала всем недоброжелателям "держать себя в руках".

Последние посты телеведущей вызвали недовольство поклонников тем, что Гузеева фотографируется без средств защиты. Актриса не выдержала: "Раньше всех горит шапка на этих самых ...(нехороших людях - ред.) и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете. Договорились?" Своих преданных фанатов Лариса Гузеева поблагодарила за любовь и понимание.

"Задолбало! Не хотите жить, ну убейтесь об стенку!", ранее Гузеева устроила истерику в Сети потому, что москвичи не соблюдают карантин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 7 Июн 2020 в 2:53 PDT