Лариса Гузеева ответила на критику за отсутствие маски: «адски терпелива, но идиотов терпеть сил и желания нет»

Телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, обвинившим ее в появлении без маски и перчаток. Популярная актриса посоветовала всем недоброжелателям "держать себя в руках".
Последние посты телеведущей вызвали недовольство поклонников тем, что Гузеева фотографируется без средств защиты. Актриса не выдержала: "Раньше всех горит шапка на этих самых ...(нехороших людях - ред.) и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете. Договорились?" Своих преданных фанатов Лариса Гузеева поблагодарила за любовь и понимание.
"Задолбало! Не хотите жить, ну убейтесь об стенку!", ранее Гузеева устроила истерику в Сети потому, что москвичи не соблюдают карантин.
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