Пригожин предложил Шнурову вместе провериться «в медицинском учреждении под названием Кащенко»

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7 июня 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Говорит Москва"

Иосиф Пригожин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов обратиться к врачам вместе слидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. При этом он уверен, что помощь медицинского персонала понадобится только музыканту.

Пригожин считает, что Шнуров ведет себя "как свинья", при этом его супруга Валерия не знает "таких племянников". "Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был её родственником, чтобы называть её тётей. И по возрасту они практически одинаковые. Поэтому история со словом "тётя" совсем никак не стыкуется", - отметил продюсер. Он не против сходить вместе с лидером группы "Ленинград" "в одно медицинское учреждение под названием Кащенко", дабы стало ясно, что врачебная помощь нужна все-таки Шнурову.

Сергей Шнуров ранее отреагировал на критику певицы Валерии, заявившей о том, что лидер "Ленинграда" быстро "переобулся" и потребовал помощи для шоу-бизнеса: "Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку".