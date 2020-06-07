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На кого похож младший сын Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

На кого похож младший сын Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе
Aльбина Джанабаева, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Альбина Джанабаева оберегает свою личную жизнь, в ее социальных сетях не найти фото сыновей.
До недавнего времени супруга Валерия Меладзе и свои-то фото редко постила.

У Меладзе и Джанабаевой - двое сыновей. Константин, названный в честь дяди-музыканта, и младший - Лука.
В период самоизоляции из-за коронавируса артистка все время проводит с сыновьями. На прогулке с детьми лицо младшего сына случайно попало на видео. Возможно, мальчик похож на маму.

Родители не делятся, чем предпочитает заниматься, чем интересуется  их младшенький.

А вот про Константина Валерий рассказал, что он в музыкальной школе в свое время учиться отказался. Увлекся техникой Но гены дали о себе знать. Костя заинтересовался музыкой и начал заниматься музыкой с педагогом индивидуально.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

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