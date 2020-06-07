Цымбалюк-Романовская попала в центр скандала из-за своего поста о Норкиной

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7 июня 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Виталина Цымбалюк-Романовская, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виталина Цымбалюк-Романовская оказалась в центре скандала из-за своего комментария о кончине известной радиоведущей Юлии Норкиной. У пианистки в прошлом был неудачный опыт общения с журналисткой.

Виталина на следующий день после смерти Юлии выразила соболезнования членам ее семьи, а затем решила рассказать об их конфликте и опубликовала видеозапись, на которой видно, как Норкина что-то эмоционально высказывает ей в рамках телепередачи. По словам Цымбалюк-Романовской, в том шоу она услышала в свой адрес много клеветы со стороны радиоведущей. Бывшая жена Армена Джигарханяна подчеркнула, что тогда не знала, кто "эта женщина" и не понимала, "кем надо быть, чтобы так себя вести".

На следующий день пианистка заявила, что "показала правду", которая не понравилась людям.

Напомним, накануне состоялись похороны 52-летней Юлии Норкиной. На прощании присутствовали около ста человек.