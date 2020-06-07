Статус не купишь или рейтинг дешевых знаменитостей, которые стараются выставить свое богатство напоказ

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 июня 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Для тех, чья жизнь выставлена напоказ, деньги давно стали мерилом успеха. Популярные бренды стали новой религией, которой кичатся в Instagram и демонстрируют перед объективами камер.

На первом месте – Яна Рудковская, которая раздражает всех. И дело не в ней самой, а той жизни, которую Яна демонстрирует. Подушки «Chanel», пижама «Louis Vuitton», ужин «Dior» — продюсер бросает зрителям роскошество в лицо с криком: «Заработала, имею право!»

Виктория Боня занимает почетное второе место в рейтинге «понтующихся» звезд по версии популярного канала о знаменитостях «Курятник». Бывшая участница скандальной телестройки комплексует из-за отсутствия статуса суперзвезды. Красавицу ловят на вранье: поддельные сумки, фейковые любовники и самолет эконом-класса — реальность, в которую верится больше.

Ну и замыкает тройку тех, кто пускает пыль в глаза – Ксения Бородина. Она любит фотографировать дорогие покупки в Instagram. В кадр попадают чеки, пакеты и ценники, чтобы все точно поняли — Ксюша богатая. В отличие от ее мужа, который целыми днями сидит дома и играет с котом Шантиком.

Над «почетной троицей» издевается и Рустам Солнцев:«Ну почему тогда Трус, Балбес и Бывалый на прицеле осмеяния сми!? За что? Понты! Хвастают довольствием. Одна убеждена, что сумки - это, цитата -ценность на все времена. Вторая, на свою и так не богатую, ну представьте тетку смотрящую Дом-2, а сейчас и подавно обнищавшую аудиторию, выставляет переписку с байером, где покупает сумочку за четверть миллиона, третья, утверждая, что она не простушка в джинсах, а фельдиперсовая мадам, на серьёзных щах, снимает в прямом эфире дом родителей отца своего ребёнка, доказывая, что в этих дизайнерских палатах она и проживает. И не дай Бог кто-то заподозрит их в скромности! Удавятся, но докажут обратное -они в роскоши. Но вот знаете, никогда не видел "космических" апартаментов певицы Мадонны, а они именно таковы. В повестке мульти- миллионерши их нет. Как нет и дизайнерских тряпок, драгоценностей, антиквариата, который она покупает с первых крупных гонораров, нет прислуги и фото из частных джетов, нет богато накрытых столов. Нет глупейшего позерства и кичливости»