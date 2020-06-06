Наташу Королеву раскритиковали за дорогую маску

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 июня 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная певица Наташа Королева опубликовала видео на своей странице в Instagram, на котором

она красуется в маске с полудрагоценными камнями. Подписчики назвали стоимость изделия: 350 тысяч рублей.

"Кто голодает и сидит без денег, за 350000 маску не купит", - пишут в комментариях, - "Хвастаются такими масками, и при этом требуют выплат от государства, так как пенсионерам-то платят… А они, бедные и несчастные, доход потеряли из-за коронавируса", "Вот за это вас и не любит народ! Вы зажрались в край!". Кто-то из подписчиков назвал Королёву колхозницей, которая цепляет на себя "всё яркое, броское, чтобы блестело и чтобы побольше".

Сергей Глушко пошутил в ответ на критику, обрушившуюся на него после заявления о бедствующих российских артистах.