Тарзан подразнил хейтеров образом домработницы

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29 мая 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Глушко. Фото: соцсети

Супруг Наташи Королевой бодибилдер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом «Тарзан», пошутил в ответ на критику, обрушившуюся на него после заявления о бедствующих российских артистах.

Шоумен шуткой ответил недовольным, которые посоветовали артисту найти работу. Глушко нарядился домработницей – он сфотографировался в платке, переднике и с половой тряпкой в руках. Снимок Тарзан опубликовал в соцсети. «Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом», - подписал он фото.

Ранее Глушко заявил, что в период пандемии российские артисты оказались в бедственном положении из-за отсутствия заработка, а потому нуждаются в господдержке. Слова шоумена вызвали бурную реакцию в обществе.