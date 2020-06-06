Ольга Орлова показала фигуру в бикини

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 июня 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Орлова, vk.com/olgaorlova1311

Телеведущая и певица Ольга Орлова показала соблазнительную фигуру в мокром топе и бикини. 42-летняя исполнительница, мама взрослого сына-студента сама понимает, что у людей разные понятия, чтоможно, что нельзя, как правильно. Но она решила выложить фото, демонстрирующее ее формы.

"Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка... Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но, для каждого из нас это очень индивидуально...", - размышляет артистка.

Надо сказать, что фолловеры не стали ругать звезду. "Ольга, все прекрасно", "Ну что здесь скажешь, если красиво, не придерешься!!!", - пишут большинство подписчиков.

Как всегда, мнения у народа разные: "Зачем всему населению России показывать свои соски? Объясните мне люди?! ?!!! Пожалуйста! Мне правда очень интересно узнать ответ на мой вопрос".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 5 Июн 2020 в 12:45 PDT

Это фото Ольги из семейного альбома. Сейчас она выглядит так:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 4 Июн 2020 в 5:00 PDT