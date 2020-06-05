Телеведущий Тимур Еремеев рассказал, какие эмоции испытывает от своей работы

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5 июня 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Тимур Еремеев. Фото: Instagram timureremeev

Тимур Еремеев лишь весной начал вести проект «На самом деле», но уже успел заслужить симпатии телезрителей. Мужчина поделился, какие эмоции он сам испытывает от нахождения в кадре.

«Для меня все это интересно, поэтому я счастлив, и испытываю весьма положительные эмоции на этой работе. Но вместе с тем это и определенный вызов. Поэтому, конечно, перед эфирами я переживаю», - рассказал Еремеев.

Также Тимур отметил: все отзывы, которые он получает, привык делить на два. Безусловно, мужчине приятна похвала, но, в первую очередь, ему интересна критика.

«Профессионализм плюс эмоции — это и должно вызывать интерес в кадре», - заключил он.

Ранее сообщалось: журналист и телеведущая Тина Канделаки ответила Ксении Собчак, которая ранее обвинила ее в попытке «сделать YouTube как у Собчак».