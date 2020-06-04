Эмин Агаларов заразился коронавирусом: «встретился с самим собой впервые за 40 лет»

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4 июня 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Эмин Агаларов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заявивший о разводе с моделью Аленой Гавриловой Эмин Агаларов переболел коронавирусом. Об этом 40-летний исполнитель рассказал оперному певцу Юсифу Эйвазову во время прямого эфира в Instagram.

Яркие фото в его соцсети в последнее время не имели отношения к реальности, так как певец провел на карантине две недели. Это было для Агаларова довольно серьезное испытание, поскольку он никогда в жизни не находился один. «Я никогда один не был дома в жизни! Встретился с самим собой впервые за 40 лет», — сообщил Эмин.

Агаларов заподозрил неладное, перестав ощущать запах одеколона и вкус блюд. После обращения в клинику подозрения на инфекцию подтвердились. Перенес болезнь он в легкой форме, рассказывать кому-либо о коронавирусе певец не хотел, дабы избежать пересудов и расспросов. Сейчас он совершенно здоров.