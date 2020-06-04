Forbes перечислили самых высокооплачиваемых знаменитостей

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4 июня 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Кайли Дженнер. Фото: соцсети

В журнале Forbes опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всех обойти и занять первую строчку удалось модели Кайли Дженнер, заработок которой составил 590 миллионов долларов.

Отмечается, что чуть больше половины дохода (51%) Дженнер получила благодаря продажам собственной линии косметики. Следом за девушкой расположился американский рэпер Канье Уэст, доход которого оценивается в 170 миллионов долларов. Большую часть прибыли ему принес выпуск кроссовок совместно с Adidas. Третьим оказался теннисист Роджер Федерер, заработавший 106,3 миллиона долларов.

Помимо вышеперечисленных в списке оказались Криштиану Роналду, Наоми Осака, Райан Рейнольдс, Билли Айлиш и Эд Ширан.