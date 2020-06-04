Мишулина рассказала об отношениях с Нагиевым во время съемок

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4 июня 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Карина Мишулина, фото из соцсети

Актрисе театра и кино Карине Мишулиной посчастливилось сниматься в кино с Дмитрием Нагиевым. Не секрет, что Нагиев - любимец российских женщин. Дочь знаменитого актера Спартака Мишулина снималась с Дмирием в сериале «Физрук».

Карина Мишулина сыграла сексуальную учительницу биологии Светлану Ермакову – легкомысленную девушку, которая ищет любви. Актрисе пришлось сниматься в постельных сценах. По ее признанию, в такие моменты она чувствовала себя скованно и неуверенно. Ситуацию спас Нагиев. По оценке Карины, Дмитрий - талантливый человек и высокопрофессиональный актер. У них на съемочной площадке сложились прекрасные отношения.

Мишулина поделилась, что ей помогли пара шуток Нагиева. Он сказал несколько слов, и скованности Карины как не бывала. Сцена была успешно снята.

Тимур Еремеев, который пытался добиться признания Спартака Мишулина его отцом, поделился о том, какое правило помогает решать конфликты, возникающие в процессе семейной жизни.