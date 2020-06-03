Тимур Еремеев рассказал о главном способе разрешения конфликтов в семейной жизни

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3 июня 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Тимур Еремеев, facebook.com/timureremeev

Известный актер и телеведущий Тимур Еремеев поделился в рамках разговора с журналистами мыслями о том, какое правило помогает решать конфликты, возникающие в процессе семейной жизни.

Тимур отметил, что главное правило, помогающее сохранять хорошие отношения в семье, – разговаривать друг с другом. Актер и телеведущий считает, что диалог является единственным способом решения конфликта. Еремеев также отметил, что его супруга Ольга не всегда склонна к тому, чтобы проговаривать проблему и негативные эмоции.

По словам Тимура, его жена не является публичным человеком. Она работает в компании по организации крупных медицинских конференций.