Суд защитил честь и достоинство Тимура Еремеева

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15 марта 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

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Суд защитил честь и достоинство актера и телеведущего Тимура Еремеева, утверждающего что он сын знаменитого актера Спартака Мишулина. Тимур Еремеев стал вместо Дмитрия Шепелева вести шоу на Первом канале.

Телеведущий утверждает, что выиграл суды по защите чести и достоинстве. О Тимуре Еремееве телезрители узнали по многочисленных шоу, в которых он принимал участие и предоставлял результаты теста ДНК. На телепрограммах он познакомился и со вдовой и дочерью Спартака Васильевича Мишулина.

Женщины категорически не верят, что Тимур - внебрачный сын Спартака Мишулина. Суд по вопросу: сын ли он Мишулина, Еремеев проиграл. Супруг Карины Мишулиной Иван Коробов рассказал, что семья узнала, как несколько лет назад Еремеев пытался прославиться, предлагая свою историю о якобы "родстве" с народным артистом Спартаком Мишулиным, всем каналам на российском телевидении. По словам супруга Карины Мишулиной, "защитился" Еремеев только по вопросу о чести и достоинстве, а по всем вопросам родства, ДНК, по отъему имущества у семьи Спартака Васильевича суд ему и его защитникам отказал, так как новоиспеченный телеведущий не имеет никого отношения к народному артисту.