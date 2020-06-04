Экс-невестка артистки рассказала, что Юлиан и Анастасия разводятся из-за пьянства певицы

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4 июня 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия, фото из соцсети

Артисты Юлиан и Анастасия готовятся к разводу. 20 июня 46-летний Юлиан Васин и 54-летняя Анастасия Минцковская должны завершить бракоразводный процесс. Судя по тому, что рассказывают бывшие влюбленные, друзьями они не останутся.

Юлиан уверяет, что пытался сделать все, чтобы сохранить брак с Анастасией. Певица его первая жена.

Экс-невестка артистки Эдика Лялина уверена на 99 процентов, что разводятся они из-за того, что "Настенька накосячила". По словам женщины, певица выпивает так, что это написано на ее лице.

"Ей абсолютно никто не нужен в этой жизни, кроме себя и алкоголя", - сказала мать родного племянника Анастасии. Эдика Лялина вообще перестала общаться с Анастасией и уверяет, что даже если бы Минцковская захотела общаться с племянником, она бы не позволила это сделать.

Анастасия рассказала свою правду о восьмом разводе. Как признается Анастасия, они начали ссориться из-за настойчивого желания Юлиана расширить семью.