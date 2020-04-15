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Певица Анастасия назвала причину развода с восьмым мужем певцом Юлианом

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Певица Анастасия назвала причину развода с восьмым мужем певцом Юлианом
Певица Анастасия, фото из соцсети

Певец Юлиан первым признался в том, что его семья с артисткой Анастасией распадается. 46-летний Юлиан и 54-летняя Анастасия прожили в браке год, и уже месяц не живут вместе. Певец пытался наладить отношения с женой, но Анастасия не соглашается. Причину развода он не раскрыл.

А вот Анастасия рассказала правду о восьмом разводе. Юлиан был восьмым мужем певицы. Она у него - первая. Артист хотел детей. Но, как признается Анастасия, она начали ссориться из-за настойчивого желания Юлиана расширить семью. Она родить ребенка не может и против суррогатного материнства или усыновления.

Так они рассорились и расстались. По словам Анастасии, сейчас она одинока, еще и карантин.
Она созвонилась с бывшим мужем, призналась, как скучает по нему. Владимир поддерживает певицу.
Анастасия не теряет надежду на возвращение Володи.

 

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