Почему Лена Миро называет звезд российского шоу-бизнеса «черными дырами»

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3 июня 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Лена Миро, instagram@lenamyro

Блогер Лена Миро обратила внимание на отечественных звезд, которые решили реализовать возможность получения материальной помощи от государства. По мнению блогера, знаменитости могли бы помочь нуждающимся вместо жалоб.

Звезд шоу-бизнеса Миро называет"черными дырами", которые "жрут", пока не лопнут, так как не обладают инстинктом самосохранения. "Вы знаете, чем отличается чёрная дыра от звезды? Звезда - отдаёт себя. Светит людям. Тратит себя, пока не исчерпает полностью внутреннюю энергию". По ее словам, Дима Билан, Николай Басков, Тимур "Тимати" Юнусов, Григорий Лепс и Регина Тодоренко и есть такие дыры. "Все перечисленные дыры, узнав о причитающихся государством выплатах в размере 1 МРОТ, подали заявление на получение 12’130 рублей" - пишет блогер. Некоторым из знаменитостей было отказано в господдержке, так как они уволили более 10% своих работников в кризис.

Лена Миро удивилась, зачем знаменитостям такого масштаба "жалкие" 12 тысяч рублей, учитывая размеры их гонораров. "Видимо, у наших «звёзд» логика совершенно иная — дербань, пока можно, хоть копеечку, но отними! Как мародёры, в самом деле" - отмечает блогер.