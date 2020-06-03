Во время съемок три звездные участницы «Танцев со звездами» слегли с диагнозом COVID-19

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 июня 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Это у обычных людей карантин и самоизоляция, а телевизионщики продолжают работать, ведь «шоу должно продолжаться» во что бы то ни стало. Но за кулисами яркого праздника – программы «Танцы со звездами» все было не так гладко. За время съемок три звездные участницы слегли с диагнозом COVID-19.

Первой была телеведущая Мария Ивакова, которая на проекте танцевала в паре с Евгением Папунаишвили. «Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. У моего партнера по танцам Евгения Папунаишвили все тесты отрицательные, как и у моего бойфренда Никиты Ефремова», – сообщила 33-летняя Мария еще в начале мая. Но к концу шоу Иваковой удалось оправиться от болезни, и она снова заняла свое место среди танцоров.

Следующей жертвой «короны» стала актриса Алёна Бабенко, танцевавшая в шоу в паре с Максимом Петровым. Их пара прошла в полуфинал проекта, но Бабенко угодила в больницу с диагнозом коронавирус. «Я отказалась от участия в шоу «Танцы со звездами», как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус», – призналась 48-летняя артистка, которая решила лечиться в стационаре под присмотром врачей, а не оставаться дома.

Не смогла принять участие в финальном выпуске шоу «Танцы со звездами» и звезда сериала «Содержанки», экс-жена Константина Богомолова – Дарья Мороз. Официальный пресс-релиз был кратким: «К сожалению, из шоу по состоянию здоровья выбыла Дарья Мороз» Как пишет «Собеседник», источники, приближенные к артистке, сообщают, что за два дня до финала телешоу актриса получила свои результаты теста на коронавирус, которые оказались положительными. Сама же Дарья комментировать тему своего здоровья отказалась.