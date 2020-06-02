Фото жены Овечкина в роддоме стали популярны в сети

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2 июня 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

младенец, фото: pexels.com

Настасия Шубская - супруга хоккеиста Александра Овечкина. 27 мая дочь актрисы Веры Глаголевой родила второго сына. Вскоре после появления мальчика на свет молодая мама опубликовала фото с новорожденным на руках и поблагодарила "всех за поздравления, за пожелания, за тёплые слова".

Многие женщины после родов чувствуют себя не очень хорошо, и им не нравится, что они выглядят уставшими, поэтому не хотят фотографироваться. Возможно, супруге Овечкина повезло с акушеркой, что она легко родила. Настя выглядит счастливой и веселой. "Как можно быть такой красивой, когда только родила?", "Истинная красота и любовь", "Вы просто очаровательны, а малышу здоровья", — пишут фолловеры.

У Сережи Овечкина появился младший брат Илья. Александр и Настя назвали младшего сына Ильей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 30 Май 2020 в 8:50 PDT